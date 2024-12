Marco Palma, osservatore, ha indicato un calciatore seguito dall'Inter in Argentina, Brian Aguirre: ecco il suo profilo

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Marco Palma, osservatore, ha indicato un calciatore seguito dall'Inter in Argentina, Brian Aguirre: "Argentino esterno d’attacco, 178 cm, del Boca Juniors. Nato a Rosario e cresciuto nel Newell’s Old Boys, è un jolly d’attacco che ama partire largo a sinistra per rientratre sul piede forte.