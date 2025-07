Il centrocampista classe 2005, reduce dal prestito al Perugia, è il primo obiettivo dei veneti, neo promossi in Serie B

Ancora da definire il futuro di Luca Di Maggio. Il centrocampista classe 2005, reduce da una stagione positiva in Serie C con la maglia del Perugia, è tornato all'Inter per fine prestito, e attende ora di conoscere la prossima tappa della sua carriera.