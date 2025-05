Eintracht Francoforte e Basilea spingono per Tomas Palacios in vista della prossima stagione: Fabrizio Romano fa il punto sulla situazione

Due club stranieri si muovono per Tomas Palacios in vista della prossima stagione. Il classe 2003 ha giocato solo 9 partite con le maglie di Inter e Monza (è lì in prestito da gennaio), ma ha estimatori di mercato all'estero, svela Fabrizio Romano.