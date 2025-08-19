Tomás Palacios è stato un nome che ha attirato con forza l’attenzione dell’Olympiacos per il ruolo di difensore centrale. Ma andrà in Spagna

Tomás Palacios è stato un nome che ha attirato con forza l’attenzione dell’Olympiacos per il ruolo di difensore centrale, ma il 22enne argentino proseguirà la sua carriera in Liga, dove vestirà la maglia del Rayo Vallecano.

Secondo quanto riportato da Athlosnews, il club spagnolo ha raggiunto un accordo con l’Inter per il prestito del difensore, restando soltanto da definire i termini dell’opzione di riscatto. I nerazzurri valutano Palacios intorno agli 8 milioni di euro.

Va ricordato che l’agente del giocatore aveva confermato a metà luglio, parlando ad Áthlos, i contatti con l’Olympiacos. Tuttavia, la società del Pireo ha poi rivolto l’attenzione ad altre piste, ed è tuttora alla ricerca del profilo ideale per rinforzare il reparto difensivo.

Palacios (1,96 m) è cresciuto nel settore giovanile del Talleres, con cui ha collezionato soltanto otto presenze in prima squadra, prima di trasferirsi nel gennaio 2024 al Rivadavia. Il club argentino, dopo 16 presenze, ha acquistato i suoi diritti dal Talleres e lo ha poi ceduto all’Inter per una cifra vicina ai 7 milioni di euro.

Con i nerazzurri, il difensore – nazionale argentino Under 20 – ha disputato appena tre partite, mentre nella seconda parte della stagione 2024/25 è stato girato in prestito al Monza, con cui ha collezionato otto presenze.