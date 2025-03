Alla fine, aveva ragione Piero Ausilio. Tancredi Palmeri, nel suo editoriale per Sportitalia, torna sulle scelte del direttore sportivo dell'Inter effettuate la scorsa estate di mercato, quando decise di spendere 13 milioni di euro per Martinez, che ha dimostrato le sue qualità alle spalle di Sommer in questa stagione:

"... Non c’è appunto l’esigenza di vendere per finanziare. Come non c’era stata l’anno scorso, dove però, a fronte di una seconda stella da record, a disposizione per il mercato c’era solo un obolo da 13 milioni per Pepo Martinez. A proposito: forse è il caso che tutti presentassimo le nostre scuse ad Ausilio per aver sottovalutato l’aver speso gli unici soldi per il portiere di riserva. Ha avuto ragione lui: si è creato un vuoto per l’infortunio di Sommer proprio nelle 5 partite più importanti della stagione tra Serie A, Champions e Coppa Italia, e la scelta di Ausilio ha permesso di proteggere gli sforzi dell’Inter nel momento più delicato".