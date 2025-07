L’Inter osserva con attenzione e un filo di preoccupazione il futuro di Denzel Dumfries, uno dei protagonisti indiscussi della squadra

Redazione1908 4 luglio 2025 (modifica il 4 luglio 2025 | 11:29)

L’Inter osserva con attenzione e un filo di preoccupazione il futuro di Denzel Dumfries, uno dei protagonisti indiscussi dell’ultima stagione nerazzurra.

L’esterno olandese, tra i migliori interpreti del ruolo in Europa, è al centro di un intreccio di mercato che potrebbe prendere una piega concreta entro pochi giorni. A preoccupare la dirigenza interista è una clausola rescissoria, valida fino al 15 luglio, che fissa a 25 milioni di euro il prezzo per strapparlo da Milano. Una cifra tutto sommato accessibile per i club europei più strutturati, e che rende la sua permanenza tutt’altro che scontata.

Dumfries ha dimostrato di essere un elemento fondamentale nello scacchiere nerazzurro: decisivo per fisicità, corsa e impatto emotivo sulla squadra, è stato determinante anche quando è mancato. La sua assenza per infortunio nel momento clou della stagione ha inciso eccome, a conferma di quanto sia centrale nel progetto. Una centralità che non è passata inosservata nel resto del continente, dove in più di un club si valutano le opportunità offerte dalla clausola.

A rendere ancora più incerta la situazione, il recente cambio di agente da parte di Dumfries. L’esterno ha deciso di affidarsi a Jorge Mendes, un nome che da solo basta a far pensare a possibili scenari di mercato. Ed è proprio Mendes ad aver tessuto i primi contatti con il Barcellona, interessato a rinforzarsi sulla fascia destra. Il club catalano, oggi guidato da Hansi Flick, ha già incrociato Dumfries nella semifinale di Champions League e conserva un’immagine nitida delle sue qualità. L’interesse è concreto, anche se tutto ruota attorno alla clausola: scaduta il 15 luglio, aprirà a nuove valutazioni, certamente superiori ai 25 milioni fissati oggi.

Il pensiero di Tancredi Palmeri — "La clausola dovrebbe essere valida fino al 15 luglio, una clausola che dovrebbe essere a salire dai 20 ai 30 milioni ogni 5 giorni fino a metà luglio, una clausola che è irrisoria per quello che è il valore del giocatore che in questo momento di una settantina di milioni considerando il rendimento degli ultimi due anni. Dumfries è tra gli esterni in assoluto migliori al mondo, top ten esterni difensivi, forse anche tra i migliori cinque.

Verrebbe da chiedersi come è possibile una clausola così bassa. È stata concessa perché altrimenti sarebbe andato via in scadenza, certo sembra molto molto bassa. Jorge Mendes non è il suo agente ma agisce da intermediario. Quando ci sono clausole a prezzi così bassi, le commissioni sono molto alte, come insegna un altro olandese, Zirkzee, che è andato al Manchester United. Quindi se sono stati duri i precedenti giorni per gli Interisti, i prossimi 12, per i fan di Dumfries potrebbero esserlo ancora di più"