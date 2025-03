Dopo anni di mercati a zero e fatti di occasioni low cost, l'Inter potrà finalmente tornare a investire seriamente in estate. Lo afferma Tancredi Palmeri, che nel suo editoriale per Sportitalia scrive:

"Il passaggio ai quarti dell’Inter, per quanto pronosticato e atteso, segna uno spartiacque con i quattro anni, anzi con le quattro estati appena trascorse. Perché ha certificato per l’Inter una soglia di incassi e guadagno in questa stagione, che con un campionato da primi posti, e con i soldi del Mondiale per Club, garantiscono per la prima volta all’Inter la soglia per poter effettuare mercato vero. E per mercato vero si intende la possibilità di fare investimenti a prescindere delle cessioni. Perché è sempre meglio ricordarlo, negli ultimi 4 anni, ovvero tutti quelli di Simone Inzaghi, l’Inter ha potuto solo andare o per svincolati, o investendo solo dopo aver venduto pedine preziose. E in entrambi i casi ha fatto un capolavoro.