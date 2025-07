Nel suo editoriale per Sportitalia, Tancredi Palmeri, giornalista, ha parlato così della situazione in casa Inter a livello di mercato

Marco Astori Redattore 5 luglio 2025 (modifica il 5 luglio 2025 | 10:16)

Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Tancredi Palmeri, giornalista, ha parlato così della situazione in casa Inter a livello di mercato: "Se Lautaro ha deciso di uscire in questa maniera così netta, avrà le sue ragioni, e a noi non è dato sapere. In società, pur condividendo ampiamente il contenuto, avrebbero preferito che le cose rimanessero sottotraccia. Perché se stai per perdere dei giocatori importanti, e non hai forza economica da opporre, Allora preferisci non rimetterci dei milioni di valutazione che sei costretto a concedere nel momento in cui diventa pacifico a tutti che un giocatore voglia andarsene.

Sembra davvero strano, come dice Marotta, che il riferimento sia solo Calhanoglu. E a tutti pare che sia stata soltanto la pezza apposta per limitare il più possibile le speculazioni. E a proposito di speculazioni, era sembrata a qualcuno quantomeno inusuale la partenza anticipata dei cinque infortunati. Per quanto sicuramente almeno nel caso di Frattesi, il suo tentativo di recuperare era stato visibile. Mentre all’opposto, negli ultimi giorni americani era davvero scomparso dai radar Calhanoglu, che però non ha certo simulato né l’infortunio né la ricaduta.

Della situazione del turco è chiaro; anche Frattesi considera le proprie opzioni per il futuro, ed è tentato dai complimenti che gli rivolge in privato Antonio Conte; e pure Thuram, miglior giocatore del girone d’andata e apparso davvero pochissimo in tutto il girone di ritorno, considera se non sia il caso di aprire una nuova pagina, con la Juventus tentatrice; per non parlare di Dumfries, la cui clausola e la cui scelta del nuovo procuratore/intermediario, grida cessione da tutti i pori. Ma il problema per l’Inter, e la dimostrazione che è letteralmente seduta su una bomba, e che qua non si tratta soltanto di alcuni giocatori che hanno possibilità di andare via".