"Inter unica ad aver vinto dopo la Supercoppa? Aveva anche l'avversario più facile. In trasferta, ma più facile. Frattesi 45 milioni? Secondo me li vale, a parte l'ultimo mese quando è andato in corto circuito, da quando lo segue la Roma. Titolare? Quando non c'è Barella. Frattesi ha le caratteristiche di Barella. I Friedkin hanno interrogato l'algoritmo: chi si può comprare per far contenti i tifosi della Roma. Uno che ha vinto, in Nazionale, tifoso della Roma. Non è un identikit solamente tecnico, simboleggia quello che non è più Pellegrini".