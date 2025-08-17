FC Inter 1908
Palmeri: “Zalewski, affare ottimo per l’Inter. Ed è ingenuo pensare che su Lookman…”

Marco Macca Redattore 

E' fatta per la cessione di Nicola Zalewski dall'Inter all'Atalanta per una cifra intorno ai 17 milioni di euro. Sul suo profilo X, Tancredi Palmeri ha commentato così la notizia:

"La cessione di Zalewski a 17 milioni è economicamente ottima. Pensare che non abbia una influenza ‘politica’ su Lookman è ingenuo".

"Certo, peccato per l’Inter perché in 3 mesi di cura Inzaghi progressi clamorosi, poteva esplodere, ma evidentemente Chivu non lo vedeva".

