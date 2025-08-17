E' fatta per la cessione di Nicola Zalewski dall'Inter all'Atalanta per una cifra intorno ai 17 milioni di euro. Sul suo profilo X, Tancredi Palmeri ha commentato così la notizia:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Palmeri: “Zalewski, affare ottimo per l’Inter. Ed è ingenuo pensare che su Lookman…”
calciomercato
Palmeri: “Zalewski, affare ottimo per l’Inter. Ed è ingenuo pensare che su Lookman…”
E' fatta per la cessione di Nicola Zalewski dall'Inter all'Atalanta per una cifra intorno ai 17 milioni di euro. Sul suo profilo X, Tancredi Palmeri ha commentato così
"La cessione di Zalewski a 17 milioni è economicamente ottima. Pensare che non abbia una influenza ‘politica’ su Lookman è ingenuo".
"Certo, peccato per l’Inter perché in 3 mesi di cura Inzaghi progressi clamorosi, poteva esplodere, ma evidentemente Chivu non lo vedeva".
© RIPRODUZIONE RISERVATA