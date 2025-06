I primi nomi per la panchina dell'Inter sono quelli di Cesc Fabregas e Roberto De Zerbi , ma non sono gli unici. Secondo Sky Sport, resta anche quello di Cristian Chivu in lista:

L’Inter non ha bloccato nessuno ancora, vedremo nei prossimi giorni come concluderà il percorso che porterà all’allenatore, per il Mondiale per Club e per il prossimo anno”, le sue parole.