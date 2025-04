"La situazione non è cambiata ed è la migliore buona nuova possibile per l'Inter. Perché nessun club si è avvicinato con forza alla richiesta di partenza di David, ovvero un ingaggio da 8 milioni di euro netti e una commissione pesante per il trasferimento (si parla addirittura di due cifre, 10 milioni). Numeri alti, numeri che almeno fin qui hanno fatto dubitare tutti. E sì che su David si sono fiondati in tanti: in Inghilterra l'Arsenal, in Spagna il Barcellona, in Italia oltre all'Inter anche la Juventus ha sondato il terreno. L'Inter non ha mai voluto né potuto entrare in scena di fronte a quelle richieste".