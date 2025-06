L'Inter è interessata a Nicolò Rovella per il centrocampo, pronta offerta da 40 milioni di euro: le parole di Lotito in merito

L'Inter è interessata a Nicolò Rovella per il centrocampo: è il primo nome in lista per l'eventuale dopo Calhanoglu. Così Claudio Lotito ha parlato dell'offerta da 40 milioni che sono pronti a presentare i nerazzurri.