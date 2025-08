Negli ultimi giorni, il club emiliano ha detto no ad un’offerta proveniente da una squadra di Premier da 35 milioni di euro

Marco Astori Redattore 1 agosto 2025 (modifica il 1 agosto 2025 | 08:02)

Sono ore decisive per Ademola Lookman, ma l'Inter in parallelo lavora ad un'altra pista di mercato: quella che porta a Giovanni Leoni, primo e vero obiettivo per rinforzare la difesa. La volontà del giocatore di vestire nerazzurro c'è già, come riporta il Corriere dello Sport: "Leoni ha dato la sua preferenza e precedenza all’Inter: il fatto è noto. Non può essere considerata una scelta definitiva perché il club nerazzurro, che in questo momento ha la priorità Lookman, non ha ancora le risorse sufficienti per farsi avanti con il Parma. E' sulla buona strada, però, per raccogliere il tesoretto necessario, attraverso le cessioni.

Tuttavia, se qualcuno avesse bisogno di un’ulteriore conferma in merito alle intenzioni di Leoni, basti sapere che, negli ultimi giorni, il club emiliano ha detto no ad un’offerta proveniente da una squadra di Premier da 35 milioni di euro. E il motivo principale del rifiuto non è stata l'inadeguatezza della cifra – al momento il Parma non ha fissato un prezzo preciso -, semmai che il difensore romano vuole restare in Italia, per mettersi in vetrina e strappare un posto in Nazionale in tempo per il Mondiale 2026. Ebbene, l’Inter, grazie anche alla presenza in panchina di Chivu, gli ha garantito appunto lo spazio necessario per raggiungere l’obiettivo che si è prefissato.

Vuole dire che l’investimento nerazzurro non sarebbe per il futuro, ma assolutamente per il presente. Già, ma di quale entità dovrebbe essere quell’investimento? Beh, alla luce proprio della recente offerta, potendo contare sulla preferenza del diretto interessato, l’Inter dovrebbe mettere sul tavolo gli stessi 35 milioni. Pur preferendo trattenere Leoni ancora per una stagione, così da riuscire a venderlo a numeri ancora superiori, a questa quota, per il Parma sarebbe assai complicato stoppare i propositi del difensore".