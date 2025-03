Uno sguardo al campionato di Serie A: Inter prima e favorita?

“Per me l'Inter è partita da favorita e rimane tale: al di là dell’organico più completo, sono ragazzi che lavorano assieme da tanti anni e l'allenatore è bravissimo. Inzaghi è riuscito a creare uno spirito di squadra importante e poi devo dire giocano veramente bene. Detto questo, è chiaro: Napoli e Atalanta non le possiamo assolutamente scartare. Intanto perché i punti di distacco sono pochi, e poi perché il calendario dell'Inter è molto fitto. I nerazzurri sono in corsa su tutti e tre i fronti, quindi qualche passo falso può esserci e il campionato secondo me non è ancora chiuso. Sarà bello fino alla fine”.