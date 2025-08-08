L’estate nerazzurra potrebbe portare un cambio importante nella linea difensiva. Yann Bisseck, nonostante le sirene dall’estero, dovrebbe restare a Milano, mentre crescono le possibilità di una partenza per Benjamin Pavard.
Pavard via? Occhio alla Premier: il prezzo di uscita. Non si esclude uno scenario a sorpresa
"Nella prima stagione da interista, il difensore campione del mondo era volato su una stella, nella seconda è invece precipitato a terra bruscamente: non c’è più alcun tabù su una sua eventuale cessione. Certo, i 29 anni e lo stipendio da 5 netti non aiutano nell’uscita, ma occhio all’onnipotente Premier: il prezzo di uscita attorno ai 20-25 milioni, al contrario, può diventare un attrattore".
"La casella eventualmente lasciata vuota potrebbe essere riempita con un talento a cui affidare le stesse consegne — Koni De Winter del Genoa assai gradito —, senza escludere del tutto uno scenario a sorpresa: magari all’ultima curva, si potrebbe pensare di spostare una volta per tutte il tesoro rimasto sul prodigio Leoni, centrale del futuro. E niente paura per l’incastro dietro: a fare compagnia a Bisseck come “braccetto” resterebbe Darmian".
