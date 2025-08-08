"Nella prima stagione da interista, il difensore campione del mondo era volato su una stella, nella seconda è invece precipitato a terra bruscamente: non c’è più alcun tabù su una sua eventuale cessione. Certo, i 29 anni e lo stipendio da 5 netti non aiutano nell’uscita, ma occhio all’onnipotente Premier: il prezzo di uscita attorno ai 20-25 milioni, al contrario, può diventare un attrattore".