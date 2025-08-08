FC Inter 1908
Pavard via? Occhio alla Premier: il prezzo di uscita. Non si esclude uno scenario a sorpresa

L’estate nerazzurra potrebbe portare un cambio importante nella linea difensiva
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

L’estate nerazzurra potrebbe portare un cambio importante nella linea difensiva. Yann Bisseck, nonostante le sirene dall’estero, dovrebbe restare a Milano, mentre crescono le possibilità di una partenza per Benjamin Pavard.

"Nella prima stagione da interista, il difensore campione del mondo era volato su una stella, nella seconda è invece precipitato a terra bruscamente: non c’è più alcun tabù su una sua eventuale cessione. Certo, i 29 anni e lo stipendio da 5 netti non aiutano nell’uscita, ma occhio all’onnipotente Premier: il prezzo di uscita attorno ai 20-25 milioni, al contrario, può diventare un attrattore".

"La casella eventualmente lasciata vuota potrebbe essere riempita con un talento a cui affidare le stesse consegne — Koni De Winter del Genoa assai gradito —, senza escludere del tutto uno scenario a sorpresa: magari all’ultima curva, si potrebbe pensare di spostare una volta per tutte il tesoro rimasto sul prodigio Leoni, centrale del futuro. E niente paura per l’incastro dietro: a fare compagnia a Bisseck come “braccetto” resterebbe Darmian".

(Gazzetta dello Sport)

