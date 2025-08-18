Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il calciatore, che ha come agente Pini Zahavi, lo stesso di Lewandowski e Flick, sarebbe stato proposto proprio dal procuratore al presidente del club Laporta. Nei giorni scorsi, per Pavard si era fatto avanti il Neom con un'offerta milionaria, ma l'ex Bayern ha gentilmente declinato, convinto di voler ancora giocare in un top club europeo.

Da qui, l'idea Barcellona: Zahavi e Laporta sono in ottimi rapporti e il numero uno azulgrana ha registrato la disponibilità di Pavard, ma al momento, secondo Sport, non è previsto un affondo con l'Inter, visto che il club catalano è proiettato in primis alla registrazione di alcuni giocatori come Szczesny, Gerard Martin, Marc Bernal e Bardhj. In più, l'idea del Barça, in caso di rinforzo in difesa, sarebbe acquistare un centrale giovane e di piede mancino, visto l'addio di Inigo Martinez. Al momento, dunque, quella di Pavard resta una pista fredda. In attesa di una nuova possibile pista.