Fuori Pavard, dentro De Winter. La difesa dell’Inter si prepara a un cambio importante. L’ultimo errore del francese, costato un gol nell’amichevole di venerdì contro il Monaco, è, come sottolinea Tuttosport, la fotografia di un giocatore con la testa ormai lontana da Milano.
Pavard, testa lontana da Milano: un episodio lo testimonia. E l’Inter blocca De Winter
"L’ultimo errore del francese è la fotografia di un giocatore con la testa ormai altrove. Pavard nell’ultima stagione ha sofferto la crescita di Bisseck e ha avuto un rendimento molto più modesto rispetto all’anno dello scudetto. Nell’anno del Mondiale Pavard dovrà giocare con continuità e quella l’Inter non gliela può più garantire, considerato che Cristian Chivu punterà sempre più su Bisseck, ritenuto - non a caso - incedibile dall’allenatore che è convinto di poter migliorare ancora la sua attitudine difensiva. Problema è che Pavard è difficile da piazzare: a bilancio il suo cartellino pesa ancora per 18 milioni e ha un ingaggio da 5 a stagione, parametri che tagliano fuori la stragrande maggioranza dei club in Europa".
"Anche l’età, a marzo compirà 30 anni, non aiuta. Il mercato tuttavia negli ultimi giorni può aprire importanti occasioni e l’Inter, per questo motivo, ha deciso di bloccare De Winter. I rapporti con il Genoa sono ottimi e questo potrebbe favorire una formula economicamente conveniente per l’Inter (il cartellino del belga è valutato 25-30 milioni), mentre l’interessato - ovviamente - ha già dato il suo benestare all’operazione. Va inoltre detto che, nonostante, il veto di Chivu, Bisseck non è intoccabile ma per lui dovrebbe arrivare un’offerta a cui sarebbe impossibile dire di no (pari ad almeno 40 milioni) con una preferenza data dal tedesco alla Bundesliga".
