"L’ultimo errore del francese è la fotografia di un giocatore con la testa ormai altrove. Pavard nell’ultima stagione ha sofferto la crescita di Bisseck e ha avuto un rendimento molto più modesto rispetto all’anno dello scudetto. Nell’anno del Mondiale Pavard dovrà giocare con continuità e quella l’Inter non gliela può più garantire, considerato che Cristian Chivu punterà sempre più su Bisseck, ritenuto - non a caso - incedibile dall’allenatore che è convinto di poter migliorare ancora la sua attitudine difensiva. Problema è che Pavard è difficile da piazzare: a bilancio il suo cartellino pesa ancora per 18 milioni e ha un ingaggio da 5 a stagione, parametri che tagliano fuori la stragrande maggioranza dei club in Europa".