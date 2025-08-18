L’ Inter si prepara a chiudere il mercato con un cantiere aperto anche in difesa. Oltre ai rinforzi già programmati a centrocampo e in attacco, i nerazzurri puntano a inserire un difensore. Questa operazione è in programma a prescindere dall’eventuale partenza di Benjamin Pavard .

"Il francese sta sfogliando la margherita, come rivelato da Christophe Galtier, allenatore dei sauditi del Neom: «È un giocatore fantastico, conosco molto bene l’uomo e il calciatore. Abbiamo cercato di convincerlo a venire ma ha molte offerte e forse vuole restare in Europa perché a fine stagione c’è il Mondiale. Ma se Benjamin vuole, può sempre venire da noi...».