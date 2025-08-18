L’Inter si prepara a chiudere il mercato con un cantiere aperto anche in difesa. Oltre ai rinforzi già programmati a centrocampo e in attacco, i nerazzurri puntano a inserire un difensore. Questa operazione è in programma a prescindere dall’eventuale partenza di Benjamin Pavard.
calciomercato
Pavard, via solo per un’offerta irrinunciabile. Uscite, oltre ad Asllani saluteranno altri 3
"Il francese sta sfogliando la margherita, come rivelato da Christophe Galtier, allenatore dei sauditi del Neom: «È un giocatore fantastico, conosco molto bene l’uomo e il calciatore. Abbiamo cercato di convincerlo a venire ma ha molte offerte e forse vuole restare in Europa perché a fine stagione c’è il Mondiale. Ma se Benjamin vuole, può sempre venire da noi...».
"Dovesse salutare pure Pavard, dovrebbero arrivarne due in difesa, quindi una sua eventuale cessione dovrà passare solo da un’offerta irrinunciabile. Le uscite comunque non finiranno con la partenza di Zalewski: Asllani al passo d’addio e con lui saluteranno Zielinski, Taremi (che punta ad accasarsi in Premier con il Fulham in pole) e Palacios".
