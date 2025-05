Non è affatto finita: quella di Nico Paz all'Inter resta una pista di mercato molto calda: ecco gli ultimi aggiornamenti

Non è affatto finita: quella di Nico Paz all'Inter resta una pista di mercato molto calda. Il centrocampista argentino, infatti, potrebbe tornare al Real Madrid (che ha un diritto di recompra del cartellino del giocatore, attualmente al Como), ma c'è un intreccio di mercato che coinvolge il giovane connazionale Mastantuono e che spiega calciomercato.com:

"Il possibile acquisto di Mastantuono, potrebbe anche toccare da vicino il futuro di un giocatore che attualmente milita in Serie A: stiamo parlando di Nico Paz, in forza al Como di Fabregas. Il trequartista argentino è stato ceduto dal Real nel club lombardo per 6 milioni di euro e nel contratto di cessione del classe 2004 le parti hanno concordato un riacquisto a 9 milioni questa estate, a salire fino a 11 sino al 2026".