Pedullà: “Lookman, presto novità. Non è pronto per giocare. Ausilio e l’addio all’Inter…”

"Non vi sto parlando di Lookman perché molto presto ne sentirete parlare", dice Alfredo Pedullà sulla questione
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha fatto il punto sulla situazione Lookman a poco meno di 20 giorni dalla fine del mercato:

"Non vi sto parlando di Lookman perché molto presto ne sentirete parlare. Lookman deve essere messo in moto, attenzione a questo particolare. Non è che si chiude l'operazione e si avrà Lookman in 5'. Va chiusa l'operazione e poi il suo motore un po' particolare, fatto di strappi e di scatti.

Quando tiri un auto fuori dal garage che hai parcheggiato per tanto tempo non è rombante, non è ai massimi livelli. Non credo che questo braccio di ferro potrà andare oltre un determinato periodo, non conviene a nessuno. L'Atalanta insiste per Muniz perché ci sono difficoltà per Mateta"

Su Ausilio all'Al Hilal

—  

"Mi chiedete: Lookman può essere il regalo d'addio di Piero Ausilio che magari raggiunge Inzaghi all'Al Hilal? È una notizia di Longari di qualche giorno fa, certificata e ci sono conferme sul gradimento, non escludo nulla. Ad un certo punto i cicli finiscono, tu puoi andare da un'altra parte. Lookman sarebbe un bel regalo d'addio, c'è l'interesse dell'Al-Hilal per Ausilio, per il resto vedremo"

