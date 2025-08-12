"Non vi sto parlando di Lookman perché molto presto ne sentirete parlare", dice Alfredo Pedullà sulla questione

Matteo Pifferi Redattore 12 agosto 2025 (modifica il 12 agosto 2025 | 11:27)

Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha fatto il punto sulla situazione Lookman a poco meno di 20 giorni dalla fine del mercato:

"Non vi sto parlando di Lookman perché molto presto ne sentirete parlare. Lookman deve essere messo in moto, attenzione a questo particolare. Non è che si chiude l'operazione e si avrà Lookman in 5'. Va chiusa l'operazione e poi il suo motore un po' particolare, fatto di strappi e di scatti.

Quando tiri un auto fuori dal garage che hai parcheggiato per tanto tempo non è rombante, non è ai massimi livelli. Non credo che questo braccio di ferro potrà andare oltre un determinato periodo, non conviene a nessuno. L'Atalanta insiste per Muniz perché ci sono difficoltà per Mateta"

Su Ausilio all'Al Hilal — "Mi chiedete: Lookman può essere il regalo d'addio di Piero Ausilio che magari raggiunge Inzaghi all'Al Hilal? È una notizia di Longari di qualche giorno fa, certificata e ci sono conferme sul gradimento, non escludo nulla. Ad un certo punto i cicli finiscono, tu puoi andare da un'altra parte. Lookman sarebbe un bel regalo d'addio, c'è l'interesse dell'Al-Hilal per Ausilio, per il resto vedremo"