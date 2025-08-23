Piero Ausilio è al centro di voci in questi ultimi giorni di mercato. Mentre continua a chiudere la campagna acquisti dell’Inter, il suo destino sembra sospeso fra Milano e l’Arabia Saudita. Come sottolinea Alfredo Pedullà, il ds nerazzurro sta completando il mercato estivo dell’ Inter , ma il suo futuro è tutto da scrivere.

"Ci sono conferme su quanto anticipato da Gianluigi Longari lo scorso 9 agosto, ovvero che il suo nome è in cima alla lista del’Al Hilal alla ricerca di un direttore sportivo. E si tratterebbe della ricomposizione del tandem con Simone Inzaghi dopo un lunghissimo periodo in casa nerazzurra. Ausilio non ha ancora preso una decisione definitiva, ma il pressing arabo è partito e ci sono state conferme anche nelle ultime ore”.