Ange-Yoan Bonny si avvicina a grandi passi all'Inter . Le novità sulla pista di mercato per l'attacco nerazzurro arrivano da Alfredo Pedullà.

"Ange-Yoan Bonny viaggia velocemente verso l’Inter, quasi un mese dopo. Lo scorso 17 maggio vi avevamo svelato che il club nerazzurro aveva messo in cima alla lista il classe 2003 del Parma, “l’attaccante che piaceva di più nel bel mezzo di altri profili”. Bonny ha aperto completamente, vede l’Inter come l’approdo perfetto, viene visto come la migliore alternativa a Thuram.