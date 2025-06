“Pio Esposito ha oscurato Hojlund. Il concetto l’ho espresso ieri: Hojlund - cercato da due o tre squadre in Italia - non vale la candela. Prendi Bonny, tieni Esposito, queste sono le cose.

Nelle ultime ore l’Inter ci ha riprovato per Rovella con cifre importanti: 30/35 milioni e il cartellino di Asllani in prestito con diritto che può diventare obbligo. La Lazio sta resistendo, finché ci sarà un incontro, non credo nelle prossime ore, per verificare cosa può accadere alla luce degli ultimi eventi ”, ha spiegato il giornalista in merito al mercato dei nerazzurri.