Sul canale di Sportitalia, il noto giornalista Alfredo Pedullà ha parlato così dei piani di mercato dell'Inter per l'attacco.

Sul suo sito, Pedullà ha poi aggiunto ulteriori dettagli: "Rasmus Hojlund ha voglia di rientrare in Italia, gli piace non poco l’opzione Inter anche se nell’ultimo periodo è stato accostato a troppi club di Serie A. La verità è che bisogna avvicinarsi agli accordi con il Manchester United e serve pazienza, per questo motivo intanto l’Inter vuole definire l’operazione Bonny con il Parma".