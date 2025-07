Alfredo Pedullà fa chiarezza sulla questione Hakan Calhanoglu: queste le sue informazioni dopo le notizie emerse nelle scorse ore

Alessandro Cosattini Redattore 10 luglio 2025 (modifica il 10 luglio 2025 | 11:16)

Alfredo Pedullà fa chiarezza sulla questione Hakan Calhanoglu. Queste le sue informazioni dopo le notizie emerse nelle scorse ore:

"Il Galatasaray non ha ancora risolto la pratica Osimhen e quindi non può avere tempo per Calhanoglu. Malgrado quest’ultimo avesse parlato con tutti in Turchia, fosse andato dal barbiere manifestando ovunque la sua voglia di Galatasaray.

Adesso il fatto di chiudere la porta ai turchi da parte dell’Inter non risolve certo quanto accaduto in tempi non sospetti, alla luce di quello che non è stato un normale confronto con il capitano Lautaro Martinez.

Quindi, pur restando con il cerino in mano, l’Inter dovrebbe fare in modo di trovare una soluzione pur essendo padronissima di trattenerlo. Ma se fosse una decisione momentanea sarebbe meglio, il mercato è lungo: la convivenza non sarebbe semplice e le diatribe (che ci sono state) non potrebbero essere spazzate via in cinque minuti o in poche settimane", ha scritto sul suo sito.