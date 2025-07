Nel corso di un video sul proprio canale YouTube, Alfredo Pedullà , esperto di mercato, ha fatto il punto della situazione riguardo al centrocampo dell'Inter : " Calhanoglu per me è un tormentone che dovrà finire con la cessione. Altrimenti l'Inter manda per aria tutta la stagione: dopo quello che è successo, non credo si possa andare avanti.

C'è un però grande quanto una casa, ovvero la valutazione del cartellino: e devi risolverlo, altrimenti a metà settembre divampa l'incendio. L'Inter deve capire una cosa: fare rivoluzione totale e aggiungere eventualmente il cartellino di Frattesi per prendere un grande centrocampista, e uno lo ha già preso, Sucic, oppure aspettare il tormentone del mercato? L'obiettivo che ha l'Inter è Ederson ed è concreto come gradimento: solo che costa 60 milioni e non credo che l'Atalanta non credo farebbe sconti solo per i buoni rapporti con l'Inter.