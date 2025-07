"Vorrei capire cosa vuol fare da grande Calhanoglu, che grande rispetto non credo l'abbia avuto. Adesso deve uscire allo scoperto, perché l'Inter con lui è stata molto chiara: ci vogliono i soldi. Passare dal Galatasaray al Fenerbahce è una cosa ardita, ma evidentemente per chi è passato dal Milan all'Inter non ci sono problemi".