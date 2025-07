Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha dato qualche aggiornamento in entrata e in uscita in casa Inter dopo le parole di oggi di Beppe Marotta

Nell'ultimo video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha dato qualche aggiornamento in entrata e in uscita in casa Inter dopo le parole di oggi di Beppe Marotta: "Marotta ha detto cose molto chiare su Calhanoglu e dal mio punto di vista anche definitive: vedremo cosa faranno dalla Turchia.

Ci vuole una cifra almeno da 25 milioni più bonus: la verità nel virgolettato ci sta perché parla il presidente e dobbiamo rispettare le parole finché non vedremo dei fatti. Al momento per Lookman vedo soltanto l'Inter davanti e le altre che aspettano: prima o poi dovrà formalizzare e decidere di aumentare se vuole prenderlo, per me questa è l'unica strada percorribile".