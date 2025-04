L'Inter è in corsa per Jonathan David . Il club nerazzurro fa sul serio per l'attaccante canadese, ma chiede uno sconto, svela Alfredo Pedullà. Queste le informazioni raccolte dal noto giornalista sul futuro del centravanti.

"L’Inter è sempre fortemente interessata a Jonathan David, ma almeno in questi giorni non siamo in uno stato avanzato. Il gradimento resiste, è retrodatato, fin dalla primavera 2024 quando i nerazzurri avrebbero affondato soltanto in caso di cessione di Thuram mai programmata. Adesso le cose sono cambiate, a parametro zero può essere un bel colpo, ma dagli ultimi dialoghi c’è una distanza non indifferente tra richiesta e offerta. Una distanza se vogliamo anche enorme, visto che l’entourage dell’attaccante vorrebbe 8 milioni più bonus di ingaggio, premio alla firma in doppia cifra e commissioni altissime.