Il portiere ex Milan, che percepisce già 11 milioni di euro, ne vorrebbe 12 a stagione, mentre l’offerta attuale del club parigino si aggira sugli 8 milioni più eventuali bonus. La trattativa potrebbe comunque essere ripresa, dato che c'è spazio di manovra tra le parti.

In Italia c'è l’Inter, che sarebbe disposta ad avanzare una proposta da 7 milioni di euro più un paio di bonus in caso di arrivo a parametro zero nel 2026.