Intervenuto in diretta su Sportitalia, Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, ha fatto il punto su quelle che saranno le strategie dell'Inter in estate: "Sarà un mercato su giocatori giovani: per Nico Paz dipenderà anche dal Como, non è semplice. L'Inter ha mosso dei passi per lui ma il Como ha soldi per fare tre guerre calcistiche: dovrebbe essere il ragazzo a dire "a Como non sto bene, voglio tornare al Real", ma è una cosa che va sviluppata.