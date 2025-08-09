Sebastiano Esposito è sempre più vicino al Cagliari. Il club sardo ha effettuato un nuovo sorpasso sull’attaccante classe 2002 di proprietà dell’Inter ai danni del Parma, altro club interessato all’ex Empoli.
L'attaccante classe 2002 si avvicina a grandi passi al club rossoblù: previsto un contatto decisivo nella giornata di domani
Secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà, nlla giornata di domani è previsto un nuovo contatto tra i due presidenti, Beppe Marotta e Tommaso Giulini.
L’offerta del Cagliari è di 4 milioni di euro per il cartellino più il 40% su una futura rivendita.
Se si dovesse arrivare alla fumata bianca, Sebastiano Esposito potrebbe svolgere già lunedì le visite mediche con il Cagliari.
