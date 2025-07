Il futuro di Sebastiano Esposito sembra ormai lontano da Milano. L’attaccante classe 2002 non resterà all’Inter, complice un contratto in scadenza a giugno 2026 e una chiara volontà del giocatore: provare una nuova esperienza da protagonista. Dopo anni di prestiti e promesse, Esposito si sente pronto per un salto definitivo, in un ambiente dove poter crescere con continuità.