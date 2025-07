Pedullà – Esposito, la verità sul Borussia: lo scenario tra estero e Serie A

"Sebastiano Esposito vorrebbe restare in Serie A e non ci sono troppe conferme sul Borussia Monchengladbach. Alla Fiorentina piace Esposito ma dai sondaggi fin qui non siamo passati a un affondo vero. Il Cagliari ha fatto di più. Per l’Inter la valutazione, a meno di un anno dalla scadenza, non è superiore ai 6-7 milioni", si legge su alfredopedulla.com.