C'è anche l'Inter sullo sfondo per Cesc Fabregas secondo Alfredo Pedullà: ecco il clamoroso scenario per la panchina

Ecco le notizie raccolte dal giornalista su presente e futuro di Fabregas. "Cesc Fabregas è stato accostato giustamente alla Roma negli ultimi giorni e nelle ultime ore. Giustamente perché ci sono stati contatti tra le due proprietà, ma in base alle informazioni in nostro possesso il Como ha rilanciato sull’ingaggio mettendo sul tavolo gli stessi soldi che aveva proposto la Roma (circa 5 milioni a stagione, bonus compresi). Fabregas ha ascoltato la Roma, ma non ha completamente aperto, lasciando la pratica in mano all’attuale club, considerato il fortissimo legame con la proprietà. Per il Como è una partita chiusa, almeno per quanto riguarda la prospettiva Roma, chiaramente seguiremo gli sviluppi delle prossime ore.