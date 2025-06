Anche Alfredo Pedullà aggiorna sulla trattativa in corso tra Inter e Parma per Ange-Yoan Bonny: queste le ultimissime

“Ora tutti parlano di Bonny, di approcci verbali che fatico a comprendere… L’Inter ha il sì di Bonny, manca poco ora. Il club è negli Stati Uniti, ma i contatti vanno avanti, Sebastiano Esposito può entrare o meno nell’operazione ma cambia poco. Il Parma non vuole arrivare ad agosto per Bonny.

Leoni non pronto per una big perché è del 2006, ma chi l’ha detto? Forse è il Parma a non essere pronto a cederlo, ci vuole un’offerta faraonica per darlo via”.