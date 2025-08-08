FC Inter 1908
Pedullà: “Inter, Esposito vuole andare al Cagliari. Ora serve pareggiare l’offerta Parma”

Come riferisce Alfredo Pedullà, l'attaccante, in scadenza di contratto nel 2026 con l'Inter, ha dato priorità al Cagliari
Marco Macca Redattore 

Sono ore cruciali per definire il futuro di Sebastiano Esposito. Come riferisce Alfredo Pedullà, infatti, l'attaccante, in scadenza di contratto nel 2026 con l'Inter, ha dato priorità al Cagliari, chiamato ora a pareggiare l'offerta pervenuta dal Parma, leggermente più alta.

Scrive il giornalista:

"Sebastiano Esposito vuole andare al Cagliari. Ma entro stasera deve essere pareggiata offerta del Parma, differenza minima, per non perdere il vantaggio acquisito".

