"Ribadiamo un concetto: Ederson non è incedibile in casa Atalanta , ma la valutazione non è inferiore ai 60 milioni. La scorsa estate il Manchester United (che ha continuato a seguirlo) ha offerto 50 milioni e la Dea ha detto no, anche perché eravamo alle ultime battute del mercato. Recentemente ci ha provato l’Al Hilal, ma senza alzare il pressing, è possibile che il centrocampista brasiliano abbia chiesto aspettare.

Ieri sera abbiamo ribadito il forte gradimento dell’Inter in una lista ristrettissima (la Lazio ha detto no all’offerta per Rovella, può esserci una pista straniera). Ma per alimentare il sogno Ederson non basta cedere Calhanoglu, a maggior ragione se il Galatasaray (che vuole il centrocampista turco) non intendesse andare oltre i 20 milioni per il cartellino. Insomma, incastri non semplici: intanto Ederson è lì in attesa, per portarlo via ci verrà una mega proposta".