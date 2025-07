Le ultime novità sui nerazzurri e le trattative di mercato in entrata e in uscite: i nomi caldi e le tempistiche

"Le prossime 48/72 ore saranno importanti per Calhanoglu e per capire la fattibilità dell’operazione col Galatasaray e se arriveranno i 25 milioni più 5 di bonus e capire il budget del Gala. L’Inter è un cantiere aperto. C’è la clausola da 25 di Dumfries. Sebastiano Esposito è in uscita e ci potrebbero essere novità in settimana. C’è il Cagliari, oltre alla Fiorentina, che ha fatto un sondaggio concreto e vorrebbe spingere. Da capire cosa farà la Fiorentina, che dalla prossima settimana accoglierà Pioli.