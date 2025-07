"L'Inter ha le idee molto chiare su cosa deve fare: la doppia L resta nella testa dell'Inter", rimarca Alfredo Pedullà

Matteo Pifferi Redattore 19 luglio - 13:01

Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha riportato aggiornamenti su Lookman e Leoni in orbita Inter:

"L'Inter ha le idee molto chiare su cosa deve fare: la doppia L resta nella testa dell'Inter, Leoni e Lookman in ordine di reparto e alfabetico. Tutto su Lookman: vi confermo l'offerta è di 5 mln più bonus a stagione, cifre un po' diverse da quello che hanno dato altri ma ve le confermo, mi fido delle mie fonti. L'Inter non vuole fare un altro tormentone alla Koopmeiners, ha memorizzato quello che pensa l'Atalanta e che è diverso da quello che è stato comunicato all'Inter dall'entourage di Lookman, l'Atalanta non è dell'idea di dare via Lookman per 40 mln"

"L'Inter sta pensando di aumentare la proposta, pensando ad alcune uscite. L'Atalanta chiede 50 mln garantiti, si lavorerà per 10 giorni e non di più. Al netto dei nomi che rispetto che altri hanno fatto sugli obiettivi dell'Inter, vi dico che l'Inter ha tre nomi: Lookman per distacco, a distanza siderale seguono Nico Gonzalez e Openda. L'Inter vuole sfruttare questi giorni, anche il weekend, per lavorare su Lookman e poi si concentrerà su Leoni"

"Mi chiedete se Juve o Milan sono fuori per Leoni, fin quando nessuno chiude la trattativa, nessun club è fuori. Per l'Inter è una priorità, un investimento, che si può fare come vi ho detto qualche sera fa anticipandovi una trama cioè Sebastiano Esposito nella trattativa più un pacchetto di 25-26 mln per arrivare a 33-34 mentre il Parma vuole 30 mln più 5 di bonus"