"Forse i bookmakers non avrebbero quotato che non si sarebbe presentato", ha detto Pedullà su Lookman

Matteo Pifferi Redattore 4 agosto 2025 (modifica il 4 agosto 2025 | 22:02)

Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione su Lookman, dando la sua valutazione su ciò che è accaduto oggi:

"Ognuno può pensare ciò che vuole ma ricordatevi che parliamo di calciomercato e che le eventuali frustrazioni personali non possono essere affogate dentro un argomento di calciomercato. Il mercato deve essere un divertimento, non una condizione imprescindibile per risolvere altre cose. Per me Lookman è un ottimo attaccante, Percassi un ottimo dirigente, Marotta è un dirigente navigato che ha fatto sempre bene, Ausilio è un ottimo DS, non faccio 0-0, quando devo criticare critico. Lookman oggi non si è presentato, forse i bookmakers non avrebbero quotato che non si sarebbe presentato"

"Ribadisco il concetto: l'Inter non sta cercando altri attaccanti, può aver ascoltato intermediari, mediatori e dirigenti ma non è una cosa che l'Inter sta approfondendo. Dobbiamo arrivare alla conclusione con Lookman, qualcuno sostiene che andrà all'estero, qualcuno sostiene con certezza che arriveranno più di 50 mln per Lookman da un club non meglio identificato. Io consiglierei di aspettare e mi attengo alla cronaca: quando non ti presenti, non è una cosa bella. Posso avere la libertà di dirlo? In generale non è bello, vale per chiunque"

"Se hai le tue giustificazioni e pensi di prendere la multa, sei libero di farlo ma è una situazione che ti vede protagonista dentro le tue verità. Vi consiglio di prendere il calciomercato come una bella cosa che vi fa sognare, non come la risoluzione dei problemi del mondo. In qualche caso siete andare un po' oltre, se ritenete di fare così, fate così e non vi dico di più"