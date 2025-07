Priorità assoluta. Giovanni Leoni è il profilo in cima alla lista per distacco dell'Inter per rinforzare la difesa a disposizione di Cristian Chivu

Marco Macca Redattore 16 luglio 2025 (modifica il 16 luglio 2025 | 00:21)

Priorità assoluta. Giovanni Leoni è il profilo in cima alla lista per distacco dell'Inter per rinforzare la difesa a disposizione di Cristian Chivu in vista della prossima stagione.

Come riferisce Alfredo Pedullà, è il giovane talento del Parma il primo nome dei nerazzurri per il reparto arretrato. In questa lista De Winter, dunque, si piazza al secondo posto e in una posizione alternativa, visto che, secondo il giornalista, non è previsto, almeno per ora, un doppio colpo in difesa:

"Servono almeno 30 milioni, l’Inter lo sa, il profilo piace molto al Milan ma i rapporti tra i nerazzurri e il Parma sono eccellenti e l’effetto Chivu conta. Se Leoni è il piano A, c’è anche un piano B che porta a De Winter, confermando un vecchio interesse. L’Inter deciderà con calma e comunque è previsto l’inserimento di un solo difensore centrale", si legge.

(Fonte: alfredopedulla.com)