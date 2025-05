Ecco il punto da Alfredo Pedullà sul suo canale YouTube sul mercato in entrata e in uscita dell'Inter verso l'estate

L'Inter avrà diverse cose da fare nella prossima sessione di mercato e i dirigenti hanno già cominciato a muoversi per regalare il prima possibile a Simone Inzaghi i rinforzi giusti per mantenere alta la competitività della squadra. Ecco il punto da Alfredo Pedullà sul suo canale YouTube.

"L'Inter farà gli acquisti giusti per il Mondiale per Club: vuole chiudere la pratica Luis Henrique con il Marsiglia, ha il sì del ragazzo. Ha già preso Sucic e ha altre soluzioni molto aperte: vorrà prendere un attaccante e dovrà decidere il futuro di Frattesi ma non prima della finale di Champions League".