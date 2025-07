Il club nerazzurro sta insistendo per il nigeriano e anche in queste ore è al lavoro per provare a sbloccarla

Marco Astori Redattore 23 luglio - 13:59

Sono ore decisive per il futuro di Ademola Lookman, primo obiettivo dell'Inter per rinforzare il reparto d'attacco. Il club nerazzurro sta insistendo per il nigeriano e anche in queste ore è al lavoro per provare a sbloccarla.

Come riporta Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ci sono stati contatti stamattina tra l'Inter, l'agente del giocatore e intermediari: "Presto contatti diretti con l’Atalanta: aumentare e chiudere è l’unica missione per non perdere l’autobus", scrive Pedullà.