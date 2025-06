Pedullà – Inzaghi non ha solo l’Al Hilal! Inter, cosa risulta su Fabregas e altri tre candidati

Sul suo canale YouTube, l’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato così del futuro della panchina dell’Inter

Alessandro Cosattini Redattore 2 giugno 2025 (modifica il 2 giugno 2025 | 21:16)

Sul suo canale YouTube, l’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato così del futuro della panchina dell’Inter.

“Mi aspetto entro mercoledì mattina, magari martedì sera tra le 20 e le 22, una decisione definitiva su Inzaghi. Vi ho detto su Inzaghi: c'è l’Al Hilal e anche una pista nascosta in Europa. L’Al Hilal ha fatto la proposta più importante, deve esserci tutta la convergenza su tutto il progetto e anche dal punto di vista famigliare. L’Inter starà lì intanto ad aspettare, io mi sono permesso di dire la mia: per me il ciclo è finito dopo la nefasta notte di Monaco. Se loro decideranno poi di farlo, ce lo spiegheranno.

Fabregas è il nome fatto il 26 maggio, il Como spera di resistere 48 ore, sa il club che solo l’Inter potrebbe convincere lo spagnolo. Le prossime 48 ore saranno determinanti per alzare il muro. O l’Inter esce allo scoperto - non escludo abbia già fatto dei sondaggi - o si andrà su altre opzioni in caso di addio di Inzaghi.

De Zerbi è un pallino di Ausilio fin dai tempi del pre Istanbul, ora è al Marsiglia, che io sappia in 24/48 ore non ci sono stati contatti. So che piace e ci fermiamo qui.

Su Chivu, mi meraviglio che il Parma non abbia certificato il rinnovo, il club e lui vogliono capire bene gli spifferi. E Vieira, che è stato sondato da due o tre squadre italiane, ha una clausola liberatoria col Genoa invece”, ha spiegato.