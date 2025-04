Ma l'Inter dovrà fare una rivisitazione, non una rivoluzione, ma una rivisitazione di tre undicesimi, secondo me almeno. Cioè prendere un altro esterno, non puntare soltanto su Dumfries, prendere un attaccante e capire se c'è una proposta per Taremi. Mi fanno sorridere quelli che adesso stangano Taremi. Che può aver sbagliato una stagione, ma io vi invito a fare questi ragionamenti col senno del prima. Io ogni tanto mi prendo dei rischi e dico delle cose col senno del prima, piuttosto che del poi, sapendo magari di poter sbagliare, ma è troppo facile dire adesso Taremi non andava preso. Nessuno lo ha detto lo scorso luglio, quando era un plebiscito di elogi nei riguardi di Taremi, dell'Inter e dell'operazione, di un grande attaccante sempre in doppia cifra.