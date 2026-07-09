"Non ho la presunzione di dire al 100% che l'Inter non stia trattando nessun altro oltre a Khalaili, ma ho la lucidità di dire che al momento sono concentrati su di lui e sperano di andare fino in fondo entro il weekend. Sono arrivati a 27 milioni con i bonus, possono arrivare a 30 e lì secondo me si può chiudere la pratica".