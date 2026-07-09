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Pedullà: “Khalaili, Inter è a quota 27 mln! Le cifre dell’ingaggio. Non posso dire che…”
L'Inter si avvicina sempre di più ad Anan Khalaili, laterale dell'Union St. Gilloise scelto come erede di Dumfries sulla fascia destra. Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione:
"Non ho la presunzione di dire al 100% che l'Inter non stia trattando nessun altro oltre a Khalaili, ma ho la lucidità di dire che al momento sono concentrati su di lui e sperano di andare fino in fondo entro il weekend. Sono arrivati a 27 milioni con i bonus, possono arrivare a 30 e lì secondo me si può chiudere la pratica".
"Chiaro che non si può tirarla troppo per le lunghe, ma oggi c'è Khalaili e basta, con la necessità di mettere sul tavolo i soldi chiesti dall'Uniont St. Gilloise, con un ingaggio sostenibile da 1.6-1.7 più bonus".
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