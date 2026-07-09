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fcinter1908 calciomercato mercato inter Pedullà: “Khalaili, Inter è a quota 27 mln! Le cifre dell’ingaggio. Non posso dire che…”

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Pedullà: “Khalaili, Inter è a quota 27 mln! Le cifre dell’ingaggio. Non posso dire che…”

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L'Inter si avvicina sempre di più ad Anan Khalaili, laterale dell'Union St. Gilloise scelto come erede di Dumfries sulla fascia destra
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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L'Inter si avvicina sempre di più ad Anan Khalaili, laterale dell'Union St. Gilloise scelto come erede di Dumfries sulla fascia destra. Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione:

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"Non ho la presunzione di dire al 100% che l'Inter non stia trattando nessun altro oltre a Khalaili, ma ho la lucidità di dire che al momento sono concentrati su di lui e sperano di andare fino in fondo entro il weekend. Sono arrivati a 27 milioni con i bonus, possono arrivare a 30 e lì secondo me si può chiudere la pratica".

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"Chiaro che non si può tirarla troppo per le lunghe, ma oggi c'è Khalaili e basta, con la necessità di mettere sul tavolo i soldi chiesti dall'Uniont St. Gilloise, con un ingaggio sostenibile da 1.6-1.7 più bonus".

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