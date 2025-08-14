Addio a Lookman per arrivare a Koné? Sono ore cruciali in casa Inter per capire chi sarà il grande colpo di questa sessione estiva

Addio a Lookman per arrivare a Koné? Sono ore cruciali in casa Inter per capire chi sarà il grande colpo di questa sessione estiva. Sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà ha dato alcuni aggiornamenti sulla situazione del centrocampista francese della Roma:

"Non mi risulta ci siano stati contatti diretti per Koné, ma una frenesia degli agenti che cercano delle opportunità, e l'Inter, evidentemente, per Koné è una grande opportunità. Poi c'è la Roma, che lo valuta 50 milioni di euro, bonus compresi. Vedremo se si andrà fino in fondo e se l'Inter abbandonerà la pista Lookman".

"Metto ancora il se davanti perché sarebbe un clamoroso cambio di strategia, rispetto all'attesa del ragazzo e alla differenza di 3-4 milioni con l'Atalanta. Per fare entrambi ci vogliono 100 milioni, che sono difficilmente finanziabili se non con uscite importanti".