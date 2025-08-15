FC Inter 1908
È definitivamente saltata la trattativa tra Inter e Roma per Manu Koné. Il giornalista svela il motivo
È definitivamente saltata la trattativa tra Inter e Roma per Manu Koné. Nel pomeriggio, la proprietà ha dato disposizione a Frederic Massara di interrompere ogni collegamento relativo al giocatore, stoppando così qualsiasi sviluppo immediato della trattativa. Alfredo Pedullà fa il punto sulla situazione.

"Vicenda Koné: ai Friedkin ha dato molto fastidio il fatto che sia stata accostata la sua cessione agli investimenti sul doppio esterno offensivo. La reazione social dopo qualche sortita mediatica ha fatto la differenza. Perché sul doppio esterno la Roma si era mossa ancor prima del tentativo Inter per il centrocampista. E nel pomeriggio la proprietà ha detto a Massara di interrompere qualsiasi collegamento - almeno per ora - relativo a Koné che qualcuno aveva già ceduto con troppa fretta"

